صوت حرب النجوم على تطبيق الغارات الجوية الأوكرانية

تغلغل الخيال العلمي في هوليوود في الحرب بأوكرانيا حيث أضيف صوت الممثل مارك هاميل، صاحب شخصية «لوك سكاي ووكر» في سلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة على تطبيق الغارات الجوية بأوكرانيا والتي تطلب من الجميع الاحتماء من القصف والضربات الروسية.

نظام الدفاع

ويحث مارك هاميل، الناس على الاحتماء كلما أطلقت روسيا قصفًا جويًا آخر على أوكرانيا.

وجاء ذلك نتيجة لقرار هاميل بإعارة صوته الشهير إلى «Air Alert» - وهو تطبيق قابل للتنزيل ومرتبط بنظام الدفاع الجوي الأوكراني. وعندما تبدأ صفارات الإنذار في الغارات الجوية، يحذر التطبيق الأوكرانيين أيضًا من احتمال وصول صواريخ روسية وقنابل وطائرات دون طيار مميتة.

وينصح صوت هاميل قائلا «لا تكن مهملًا»، «ثقتك الزائدة هي ضعفك».

الإعجاب بأوكرانيا

ويقول الممثل إنه معجب -من بعيد- كيف «أظهرت أوكرانيا مثل هذه المرونة.. في ظل هذه الظروف الرهيبة». إن حربها ضد الغزو الروسي، التي دخلت الآن عامها الثاني، تذكره بملحمة «حرب النجوم»، كما يقول، المتمثلة في المتمردين الشجعان الذين يقاتلون ويهزمون في النهاية إمبراطورية شاسعة قاتلة.

وكان التعبير عن إصدار اللغة الإنجليزية من تطبيق الغارات الجوية وإعطائه لمسة «حرب النجوم» طريقته في المساعدة.

وقال هاميل في مقابلة مع إحدى الوكالات: «إن الحكاية الخيالية عن الخير مقابل الشر لها صدى مع ما يحدث في أوكرانيا». «فالشعب الأوكراني يتكاتف من أجل القضية ويستجيب بشكل بطولي.. ومن المستحيل ألا تكون مصدر إلهام لكيفية تجاوزهم لهذه العاصفة».

وعندما تمر المخاطر، يعلن هاميل عبر التطبيق أن «تنبيه الهواء قد انتهى». ثم يوقع بترقية: «لتكن القوة معك».

كما يقوم هاميل بجمع الأموال لشراء طائرات استطلاع دون طيار للقوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية.

اختيار صوت

ويقول بوهدان زفونيك، مستخدم التطبيق البالغ من العمر 24 عامًا والذي يعيش في مدينة لفيف الغربية التي تعرضت لضربات متكررة، إنه اختار التعليق الصوتي لهاميل بدلًا من الإعداد الأوكراني لأنه يحاول تحسين لغته الإنجليزية. كما أنه معجب بـ «حرب النجوم» أيضًا.

وقال: «علاوة على ذلك، يمكننا استخدام القليل من القوة التي يتمناها هاميل».

الطاقة النووية

ومن جهة أخرى، تصاعد القتال بالقرب من محطة للطاقة النووية «زابوريزهزهيا» في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، مما يزيد من احتمال وقوع حادث نووي مرتبط بالحرب، حسبما قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن كان هناك أيضًا تلميح من التفاؤل، حيث قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع الجانبين بشأن حماية المحطة وبالتالي منع وقوع كارثة نووية كان «قريبًا».

تكثيف المحادثات

وقال جروسي إنه شعر أن من واجبه تكثيف المحادثات التي تهدف إلى حماية المنشأة. والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه سيتوجه «على الأرجح» إلى روسيا في الأيام المقبلة.

وأضاف: «هناك مستوى متزايد من القتال النشط» في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا. «فريقي هناك يبلغون يوميًا عن الهجمات، وأصوات أسلحة ثقيلة. هذا ثابت من الناحية العملية».

تطبيق الإنذار:

- في العام الأول للغزو، دقت إنذارات الغارات الجوية أكثر من 19000 مرة في جميع أنحاء البلاد.

- تم تنزيل التطبيق أكثر من 14 مليون مرة. وأصبح الكثير يستخدمون إعدادات اللغة الإنجليزية لسماع صوت هاميل.

- أضاف صوت هاميل للحرب الأوكرانية بعض الدعابة للتذكير أنه حتى في المواقف السيئة يجب أن تكون إيجابيًا.