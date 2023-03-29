انت الان تتابع خبر الشمري يدعو لتكثيف العمل الاستخباري وعدم الاستجابة للضغوطات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الى تكثيف العمل الاستخباري الدقيق وعدم الاستجابة للضغوطات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات".

وأكد الشمري على "جملة من التوجيهات والتوصيات في مقدمتها العمل على حماية الحدود والمنافذ الحدودية ومتابعة المتاجرين بالمخدرات ومرتكبي ما تسمى بالدگة العشائرية"، مشدداً على "عدم الاستجابة لأي ضغوطات".

َوبين أن "واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية خاصة مع نهاية عصابات داعش، ومنع جميع عمليات التهريب، وتكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية"، معتبراً أن "نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات".

ودعا أيضاً الى "وضع جدول لتقييم مدراء الأقسام على أساس النزاهة والإخلاص"، مؤكداً على "التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي الرمانات اليدوية او غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً".

وشدد على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين"، مشيراً الى أن "المدن مخصصة للسكن والعيش بأمان لا للدگات العشائرية"، موجهاً بـ"الإعلان عن صور المطلوبين في السيطرات".

وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيد عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات كون هذه الشوارع مخصصة للجميع"، موجهاً بـ"إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أي فوضى في الشارع".