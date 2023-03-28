شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم توتنهام على قرار إقالة كونتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام، بالحديث مع زملاؤه داخل الفريق الإنجليزي، عقب قرار إقالة كونتي من تدريب الفريق.

ورحل كونتي عن تدريب توتنهام، عقب تعادل الفريق أمام نظيره ساوثهامبتون، قبل فترة التوقف الدولي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، تصريحات لـ كولوسيفسكي: لست من يقرر.. أيًا كان المدرب، فسنرحب به ونلعب له ولأجل أي شخص آخر.

وتابع: الآن اتخذ النادي هذا القرار لأنه يعتقد أنه الأفضل، ونحن نقف وراء القرار، إنه أمر محزن دائمًا أن يضطر الشخص الذي تعمل معهإلى المغادرة.. لكن الحياة تستمر وعليك فقط المضي قدمًا.

وأتم: لقد كان مهمًا جدًا.. لقد تعلمت الكثير منه وسأتذكره دائمًا، لكن لدينا الآن مساعده الذي أعرفه جيدًا، ثم سنرى من يأتي في الموسم المقبل، لكني أستمتع بالمدينة والنادي كثيرًا.