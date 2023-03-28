شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرض ناري لضم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، برشلونة بدأ في اهتمامه من أجل ضم نجم مانشستر سيتي، لتدعيم صفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت هناك العديد من الأنباء، عن اقتراب رحيل نجم مانشستر سيتي عن صفوف الفريق الإنجليزي، في الصيف القادم.

وأشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، نادي برشلونة، يرغب في ضم إيلكاي جوندوجان في الصيف، في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده.

وأردف أن مانشستر سيتي منتظر قرار إيلكاي جوندوجان، حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وسوف ينتهي عقد إيلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي، في نهاية صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع مسؤولي النادي الإنجليزي لتجديد تعاقده.

وأكد أن اللاعب مازال يفكر في مستقبله مع مانشستر سيتي، وذلك لأنه إذا قام بتجديد عقده فسيكون حتى اعتزاله.