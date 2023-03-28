انت الان تتابع خبر بعد خطوة موسكو.. واشنطن تحجب بعض "بيانات القوة النووية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها "ستحجب عنها بعض البيانات" عن قوتها النووية، واصفة ذلك بأنه رد على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية الجديدة "نيو ستارت".



ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، قوله: بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة الرد على انتهاكات روسيا لمعاهدة نيو ستارت.

وأضاف "وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للتراجع، من أجل حث روسيا على العودة إلى الامتثال بالتزاماتها"، مشيراً الى أن "هذا يعني أنه نظرا لأن تعليق روسيا المزعوم لمعاهدة نيو ستارت غير صالح قانونيا، فإنه يحق للولايات المتحدة حجب تحديث البيانات نصف السنوي عنها".