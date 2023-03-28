زيلنسكي يتحدى بوتين ويظهر قرب خط المواجهة

الشارقة - اميمة ياسر - زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا، يوم الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.

أظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع مع زيادة التوقعات بشن هجوم أوكراني مضاد.

سار الرئيس الأوكراني مع قادة حرس الحدود عبر خندق عميق في موقع وسط أشجار في سومي لم يُكشف عنه، بينما تراقبه عن كثب قوات بزي القتال.

كما زار بلدتي أوختيركا وتروستيانتس، اللتين طردتا قوات روسية سيطرة على أجزاء من منطقة سومي لمدة شهر تقريبا في بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

قال زيلينسكي لتجمع صغير من الجنود والمدنيين بمحطة السكك الحديدية في تروستيانتس قبل أن يوزع ميداليات "في هذه الأيام وهذه الأسابيع نحتفل بذكرى تحرير مدننا ومجتمعاتنا في مناطقنا الشمالية".

كتب الرئيس الأوركراني لاحقا على تطبيق تيلغرام "أثبت أُناسنا أننا سنهزم هذا المحتل، بروحنا المعنوية، بشخصيتنا الأوكرانية. شعبنا أثبت ذلك،محاربونا أثبتوا ذلك".

في وقت سابق الاثنين، زار زيلينسكي، الخطوط الأمامية في جبهة زابوريجيا، جنوبي البلاد وخلال الأيام الماضية زار الرئيس الأوكراني قوات بلاده في مناطق التماس مثل باخموت وخيرسون.