انت الان تتابع خبر الخارجية توجه بإعادة القائم بالأعمال لدى البحرين الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين الى مركز الوزارة.

وقال المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف "يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة".

واستدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين، مؤيد عمر عبد الرحمن، وأخطرته ببالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".