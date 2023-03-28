شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة الشيوخ": استمرار الإشراف القضائى يؤكد حرص الرئيس السيسي على نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استجابته لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي علي شفافية ونزاهة الانتخابات في ظل استمرار الإشراف القضائي عليها.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، إن ذلك المقترح بالتعديل التشريعي يؤكد جدية الحوار الوطني في تناول القضايا وطرح المقترحات الداعمة للحياه السياسية، مضيفا أن سرعة استجابة الرئيس السيسي للمقترح يعد مؤشر قوى على حرص واهتمام القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني ما يعكس أهميته في هذه الفترة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات بتفعيل الإشراف القضائي عليها، يؤدى بدوره إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين علي المشاركة فيها.

وأشار الجبلى إلى أن ذلك الاقتراح يعد فرصة جيدة لمختلف الأحزاب السياسية، عليهم استغلالها فى زيادة حجم مشاركتها السياسية وتفعيل نشاطها.