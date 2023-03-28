شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من "تعليم الشيوخ" لمجمع اللغة العربية لمواكبة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد بلبع، بشأن تحديث آليات العمل فى مجمع اللغة العربية لتواكب تطورات الجمهورية الجديدة.

وأوصت اللجنة بـ 5 توصيات هامة من أجل أن يواكب المجمع الجمهورية الجديدة، إذ أوصت باستكمال عدد الأعضاء للمجمع بحيث يواكب تطورات المستجدات المعرفية والإدارية في تمثيل كل أطياف المجتمع المصري، المرأة والشخصيات العامة والأخوة الأقباط من ذوي العلم والخبرة في المجالات ذات الصلة.

كما أوصت أن يحافظ المجمع على سلامة اللغة العربية، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة ـ على العموم ـ لحاجات الحياة في العصر الحاضر، كما أوصت أيضا أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها.

وأوصت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أيضا ضرورة أن ينشأ مكتب بمجمع اللغة العربية لتلقي الشكاوى بشأن المخالفات التي ترد على هذا الالتزام، وتحقيقها، ويقوم المجمع بإعلان تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية ، وما تتعرض له قراراته من مخالفات.

وأوصت أيضا أن تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدراة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية، وتيسير تعميمها وانتشارها، وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وضبط نطقها الصحيح، وتوحيد ما فيها من مصطلحات، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر في الوقائع المصرية، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور، وتذليل أية صعوبات تواجهه، ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.