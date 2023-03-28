شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطني يرسي دعائم الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يرسي دعائم الديمقراطية للجمهورية الجديدة، ويعلي من قيمتها ويرسخ لدولة مؤسسات، مشيرا إلى أن مصر أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني.

وأكد أن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات و يبرهن على نزاهة العملية الانتخابية و يؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطني وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية، واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على نجاح الحوار الوطني.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى دائما ما يثبت بأنه سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر، موضحًا "القيادة السياسية تنظر على توصيات الحوار الوطني وتولي اهتمام كبير بها لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة وستشهد مصر نقلة نوعية ومزيد من الحريات والديمقراطية بنجاح الحوار الوطني".