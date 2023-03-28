المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأكد أن حكومة المملكة تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوهًا بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك، وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وشهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.
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