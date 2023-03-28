شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يصدم كبار أوروبا بسبب بيلينجهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن بوروسيا دورتموند يرغب في الحفاظ على لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، لموسم آخر على الأقل.

ويعتبر بيلينجهام صاحب الـ19 عامًا هدفًا رئيسيًا لكبار وعمالقة أوروبا، وهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول للظفر بخدماته.

وأكدت صحيفة "بيلد الألمانية"، أن دورتموند سيقدم اقتراحًا لبيلينجهام بتجديد تعاقده، ومنحه راتبًا تصاعديًا، في مقابل وضع شرط جزائي يحق تفعيله بداية من صيف 2024.

وأضافت: "الشرط الجزائي ستكون قيمته 150 مليون يورو، وهو رقم في متناول عدد محدود من الأندية، ولكن دورتموند يرغب في بقائه".

وتابعت: "خلال الأيام المقبلة، سيدعو المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، سيباستيان كيل، بيلينجهام ووالده مارك إلى مكتبه، لتقديم عرض التجديد".

واختتمت: "دورتموند سوف يقدم راتبًا إلى بيلينجهام، قدره 15 مليون يورو في الموسم، وهو ما سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي".