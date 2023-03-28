انت الان تتابع خبر خلال العام الماضي.. روسيا: الامدادت النفطية الى الهند زادت بنسبة 22% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوفاك أن "روسيا زادت بشكل كبير من صادرات النفط إلى الهند والصين، بعد أن تمت إعادة توجيه معظم موارد الطاقة إلى أسواق الدول الصديقة".

وأضاف :"نمت الإمدادات إلى الصين، وإلى بلدان أخرى نتيجة للعمل الذي تم إنجازه في مجال صناعة الطاقة".



واشار الى أن "بلاده تعمل على إنشاء نظام عمل مع الشركاء، بعيد عن العقوبات المفروضة من الدول الغربية".

وأعرب نوفاك عن ثقته في أن "موارد الطاقة الروسية من النفط والغاز ستكون مطلوبة أكثر في المستقبل بالنظر إلى أن السوق الآسيوية تنمو بشكل كبير"، حسب وصفه.

وفي وقت سابق، أوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، أن صادرات النفط إلى الصين في عام 2022 زادت بنسبة 8% حيث بلغت 67 مليون طن، ما يقرب من ثلث صادرات روسيا.