انت الان تتابع خبر غرق طفل في نهر ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفرزة من وحدة استخبارات والقوة الماسكة للأرض توجهت بعد الابلاغ عن حادث غرق لطفل في نهر ديالى جنوب شرقي بغداد".

واضاف: "عند الوصول تبين غرق الطفل المدعو ( ع.ث ) تولد ٢٠١٨ يسكن الزعفرانية، وتم انتشال جثته من قبل والده وتم نقله الئ مستشفى الزعفرانية و تبنى الحادث مركز شرطة الزعفرانية".

