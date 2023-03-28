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غرق طفل في نهر ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفرزة من وحدة استخبارات والقوة الماسكة للأرض توجهت بعد الابلاغ عن حادث غرق لطفل في نهر ديالى جنوب شرقي بغداد".

واضاف: "عند الوصول تبين غرق الطفل المدعو ( ع.ث ) تولد ٢٠١٨ يسكن الزعفرانية، وتم انتشال جثته من قبل والده وتم نقله الئ مستشفى الزعفرانية و تبنى الحادث مركز شرطة الزعفرانية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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