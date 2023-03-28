انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحافظ ميثم عبد الإله الشهد وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدًا الأربعاء لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار".وتابع البيان، أن "التعطيل لكافة المدارس باستثناء (إدارات المدارس) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس للطلبة".