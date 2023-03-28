الارشيف / اخبار العالم

بعد تسرب سائل التبريد.. كبسولة "سويوز" الروسية تهبط على الارض

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد تسرب سائل التبريد.. كبسولة "سويوز" الروسية تهبط على الارض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنهت المركبة رحلة العودة التي استغرقت ساعتين تقريبا من محطة الفضاء الدولية دون طاقم، وهبطت في سهوب بقازاخستان بعد ظهر اليوم.

وكان موقع هبوط الكبسولة "سويوز إم.إس 22" على بعد بضع مئات من الكيلومترات من قاعدة "بايكونور" موقع عمليات الإطلاق الفضائية الروسية.


وبثت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عملية الهبوط على الإنترنت.

وتم اكتشاف تسرب كبير في سائل التبريد في الكبسولة في ديسمبر كانون الأول الماضي نتيجة ثقب قطره 0.8 ميليميتر في سطحها الخارجي.

ويقول خبراء إن "نيزكا صغيرا من المحتمل أن يكون قد اخترق الهيكل خلال الالتحام".

وأظهرت صور التقطت من خارج محطة الفضاء الدولية تدفق سائل التبريد في الفضاء، في حين قالت "روسكوزموس" إن درجات الحرارة في مرحلة ما ارتفعت إلى 30 درجة مئوية داخل الكبسولة.

ودفع التسريب "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى إعادة ترتيب جداولهما وتأجيل مهمات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا