شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة الشيوخ" تخصيص مليار جنيه للانتهاء من قوائم الانتظار إنجاز جديد للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، إنجاز جديد يحسب للرئيس السيسي.

وقال د حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين البسطاء، بجانب اهتمامه الكبير بمنظومة الصحة.

وثمن د خضير العديد من المبادرات الصحية، التي أطلقها الرئيس السيسي للنهوض بقطاع الصحة وإحداث تغيير جذري بها لصالح المريض المصري طوال السنوات الماضية ، معتبرا ما يشهده قطاع الصحة من تطوير ومبادرات غير مسبوق بمعنى الكلمة لا يمكن إنكاره واستفاد منه عشرات الملايين من المصريين.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للانتهاء من قوائم الانتظار، مشيدا بجهود وزارة الصحة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، والانتهاء من إجراء مليون و621 ألفا و321 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

واختتم د. حسين خضير، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، تشمل جراحات «القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.