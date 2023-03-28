انت الان تتابع خبر مدرب دورتموند يعلق على وجود توخيل مع البايرن: لن يؤثر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتصدر دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني، متفوقا على بايرن ميونخ بنقطة واحدة، والمباراة بين الفريقين مطلع الأسبوع، ستكون الأولى لتوخيل في قيادة بايرن، بعد إقالة ناجلسمان.

وقال كيل :"لا أعتقد أن بايرن ميونخ سيكون أفضل يوم السبت مع توخيل، عما كان عليه من قبل تحت قيادة ناجلسمان".



وأضاف :"لا أعتقد أن هذه التغييرات ستؤثر بالضرورة على المباراة كثيرا، لأن العديد من اللاعبين الدوليين سيستمر غيابهم حتى منتصف الأسبوع، وعدد كبير من الحصص التدريبية لن تقام".

وقاد توخيل، أول مران له كمدير فني لبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، لكنه افتقد للعديد من اللاعبين، مثل جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، لانضمامهما للمنتخب الألماني.

ونفى كيل، التقارير التي تفيد بأن هناك بعض الشكوك حول لحاق كريم أديمي باللقاء بسبب مشاكل في الفخذ، وذلك بعد تعافيه من تمزق في العضلات.

واكد: "هذا غير صحيح، كريم أديمي يشارك بقوة وسيقوم بالخطوات التالية هذا الأسبوع".