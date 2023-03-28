شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية يكرم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء: عمود الخيمة في الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الحركة الوطنية المصرية حفلاً لتكريم أسر الشهداء والأمهات المثاليات، وذلك في إطار احتفالات عيد الأم، وتم تنظيم الحفل بمقر الأمانة العامة للحزب بمحافظة الإسكندرية .

وقال أحمد الهلباوي عضو الأمانة العامة وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الاسكندرية، "إن حفل التكريم ما هو إلا محاولة لرد جزء من جميل الأمهات، ومجرد تعبير رمزي عن عرفاننا بعطائها الذي لا ينضب، لذا مهما قدمنا فلن نوفيها حقها خاصة أمهات الشهداء"، مشدا على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة، وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية .

وأشار إلى أن كتب التاريخ ومواقف الحاضر تقدم لنا كل يوم قصص من كفاح الامهات اللاتي يؤكدن يوما بعد يوم أدوارهن البطولية في بناء المجتمع بما يجعلها مثال وقدوة في العطاء والتضحية والصبر علي البلاء وتقديمهم لفلذات اكبادهن شهداء للوطن فتلك قيم عليا سامية لا يقابلها شئ وبالتالي مهما قدمنا اهم من تكريم يبقي مجرد عمل رمزي لا يضاهي أبدا اعمالهن الخالدة وحقا " الجنة تحت اقدام الامهات " .

شارك في الحفل عدد من كوادر محافظة الإسكندرية، متمثلة في المستشار أحمد عوض رئيس المجلس المحلى السابق والدكتور طارق جمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق واللواء ممدوح ابو النجا واللواء محمد بطيشه واللواء وجدى فكرى والمستشار عماد عارف والدكتور سمير حلمى والدكتور على الصحابي وجابر مهران و ناصر المليجى والعقيد أحمد مسكين، وعدد من قيادات وكوادر الحزب بمحافظة الإسكندرية .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم لممثل الأوقاف الشيخ فرج السيد ثم مجموعة من الفقرات الفنية كفقرة التنورة للطفلة ايسل نبيل، وقدم الأمين العام للمحافظة أحمد الهلباوي الشكر للأمهات المثاليات اللواتى تم اختيارهم بناء على قصص كفاحهم وذلك اثناء كلمته الافتتاحية للحفل، ثم تم توزيع الهدايا وشهادات التقدير.