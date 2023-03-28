شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: توجيه الرئيس السيسى بدراسة مد الإشراف القضائى ترد على أكاذيب المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى وفى مقدمتها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم واقتراح استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بمثابة رد حاسم على أكاذيب المشككين من قوى الشر فى جدوى هذا الحوار.

وقال إن اقتراح مجلس الأمناء بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية جاء ضمانا للتأكيد على نزاهة الانتخابات واجرائها بكل شفافية، مؤكداً أن هذا الاقتراح كان مطلباً لكل القوى السياسية والحزبية ولذلك استجاب القائمين على الحوار الوطنى له، مشيدا بمتابعة الرئيس السيسي لنتائج اجتماع مجلس الأمناء والاستجابة لاقتراحهم.

وقال " المنزلاوى " إن هذه القرارات المهمة من مجلس الحوار الوطنى تقطع محاولات إفساد الدعوة الصادقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى من أجل مشاركة كل المصريين فى صنع وصياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها، مرحباً بهذه القرارات التي تعتبر فى غاية الأهمية لمواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر وفى مقدمتها السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

بينما وجهت النائبة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعته باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإشادته بالعمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

واعتبرت " إسماعيل "، تأكيد الرئيس السيسى على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة مجلس أمناء الحوار فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية وتكليفه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، بمثابة دليل قاطع على الاستجابة الفورية من الرئيس السيسى لمقترحات مجلس الحوار الوطنى.

وأكدت أن اقتراح مجلس الحوار الوطنى باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وتعبيرها بكل صدق عن الإرادة الشعبية، مؤكدة أن هذا الاقتراح من مجلس الحوار الوطنى لقى ارتياحاً كبيراً من كل القوى السياسية والشعبية والحزبية.

وأعربت عن ثقتها التامة فى نجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لجميع أهدافه وفى مقدمتها مشاركة كل المصريين فى صياغة مستقبل أفضل لمصر ومواجهة جميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، موجهة كل التحية والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى على إخلاصهم فى عملهم من اجل إنجاح دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى.