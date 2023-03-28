شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تقر تجريم مصارعة الكلاب وحظر اصطحابها للأقل من 18 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتى تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن ايوائها.

وتنص المادة على أن " يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًأ.

اقترح المستسار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح" وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًأ.

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من آثار.

وتوافقت اللجنة على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة فى بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحرش الكلاب بهم.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيكون هناك نصًا بشأن تجريم الفعل ووضع عقوبة حال اتيانه.