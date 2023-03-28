شكرا لقرائتكم خبر عن جداول بالحيوانات الخطرة فى مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إجراء تعديل على المادة الأولي الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وجاء المقترح بشأن تعريف الحيوانات الخطرة، وفقا لمقترح الوزير لتصبح الحيوانات الخطرة : الحيوانات التى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان وفقا للجداول المرفقة.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة، إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح الوزير، أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.

واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخري.

وتنص باقى التعريفات على:

حائز الحيوان: الشخص القلبيمي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.

التداول: كافة عمليات التعامل على العبوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.

الإكثار / الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي هانز، ومتواجد في موقع ما معتمدًا على ذاته.

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحرينه خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من عائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.