شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمزة يوسف أول مسلم رئيسا لوزراء اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في خطوة جديدة على طريق استقلال اسكتلندا تصطدم برفض بريطاني، اختير حمزة يوسف يوم الإثنين لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب الوطني ورئاسة الوزراء.

وفي ختام اقتراع داخلي نظّم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب ثمانية أعوام قضتها في السلطة، تقدّم يوسف على وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل، وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية.

ولم ينل أيّ من المرشّحين أكثر من 50% من الأصوات في هذا الاقتراع، حيث يصنّف الناخبون المرشّحين حسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52،1%.

وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الاسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعدّ أكثر من 72 ألف عضو.

والحكومة المحلية في اسكتلندا، المقاطعة التي تعدّ 5،5 مليون شخص، يمكنها البتّ في مواضيع عدّة بينها التعليم والصحة والقضاء.

وحمزة البالغ من العمر 37 عامًا والمقرب من ستورجن يرث المهمة الحساسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.

وكان حمزة وزيرًا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبًا سياسيًا كبيرًا في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيسًا للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبره.

من هو حمزة يوسف؟

الحياة الشخصية:

ابن مهاجرين وصلا إلى غلاسكو في الستينيات.

ولد في غلاسكو في السابع من أبريل/نيسان 1985

والده مظفر يوسف، الذي ولد بولاية البنجاب في باكستان، بينما وُلدت والدته لعائلة من جنوب آسيا في كينيا.

تلقى تعليمه الخاص في مدرسة Hutchesons 'Grammar School في غلاسكو.

درس السياسة في جامعة غلاسكو.

في مؤتمر صحفي في فبراير/شباط الماضي، قال إن جده الراحل جاء إلى اسكتلندا من بلدة صغيرة في باكستان عام 1962 بالكاد يتحدث الإنجليزية بكلمة واحدة، مضيفا: "لم يتخيل في أحلامه أن حفيده سيرشح يومًا ما ليكون وزيرًا أول لاسكتلندا".

الحياة السياسية

دخل العمل السياسي من بوابة البرلمان، من خلال عمله مساعدا للنائب البرلماني بشير أحمد الذي كان أول نائب برلماني مسلم باسكتلندا سنة 2007.

أصبح وزيرا للنقل في عام 2016 وتم تغريمه 300 جنيه استرليني لقيادته سيارة صديقه دون تأمين.

أصبح وزيرا للعدل في 2018 وقدم مشروع قانون جرائم الكراهية والنظام العام الذي جعل "إثارة الكراهية" على الدين والتوجه الجنسي والعمر والإعاقة وهويات المتحولين جنسيا جريمة.

شغل يوسف أيضًا منصب وزير النقل ووزير التنمية الدولية قبل أن يصبح وزيرًا للصحة في عام 2021.

أثناء عمله في هذا الدور واجه انتقادات لحثه الجمهور على "التفكير مرتين" قبل الاتصال بالرقم 999 في سبتمبر/أيلول 2021.

ما رؤيته؟

قدم يوسف نفسه كمرشح للاستمرارية.

تعهد بالحفاظ على "الصيغة الرابحة" للقيم التقدمية للحزب الوطني الاسكتلندي.

تعهد بتعيين شخصية بارزة لوضع استراتيجية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعد بمزيد من الإجراءات بشأن أزمة المخدرات في اسكتلندا.

قال إنه سيعقد سلسلة من ورش عمل حملة الاستقلال، والتي ستكون متاحة لجميع أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي.

انضم إلى أولئك الذين ينتقدون منافسته فوربس بسبب آرائها الدينية ضد زواج المثليين.

ماذا قال خلال حملته الانتخابية؟

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أطلق حملته، تحدث عن الأيام التي أعقبت استقالة ستيرجن، والتي كانت بمثابة "أفعوانية عاطفية".

وأوضح: "أفعل ذلك لأن الوظيفة العليا تتطلب شخصا لديه خبرة وقد وثق بي نيكولا ستورجون في بعض أصعب الوظائف في الحكومة"، مضيفا أنه يؤمن باستقلال اسكتلندا "بكل ذرة" من كيانه.

وردا على سؤال من الصحفيين عن موعد إجراء استفتاء ثان، أضاف: "لن أضع جدولا زمنيا له، أريد الاستقلال غدا إذا استطعنا الحصول عليه".