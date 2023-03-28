شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يلتقى اللواء تيمور موسى أبو المجد.. ويؤكد: سايلو فودز تدعم الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا باللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، وذلك في إطار التعرف على إنجازات الشركة بقيادة اللواء تيمور في مجال الأمن الغذائي.

وقال "مطر" إنه بعد استعراض اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، خطط الشركة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، تبين أننا أمام شركة تعمل علي دعم الأمن الغذائي المصري وتمثل صمام أمان لتثبيت الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح "مطر" أن "سايلو فودز" تعد بمثابة مدينة صناعية تقع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات على مساحة 135 فدانا، وتعتبر من الذراع الغذائية لتوفير الأطعمة للمواطنين واحتياجات المدارس.

بدوره، وأوضح اللواء تيمور موسى أبو المجد أن سايلو فودز، تضم مطحنا للدقيق ملحقا به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح، كما يضم مصنع للبسكويت ب 5 خطوط إنتاج، ومصنع لإنتاج المكرونة بطاقة إنتاجية تصل ل500 طن، كما تضم مصنعا لإنتاج المخبوزات يضم 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية بلغت 20 طنا، بالإضافة إلى مصنع للدوبلكس لإنتاج العلب، ومصنع الكرتون، فضلا عن ساحة انتظار للشاحنات تسع 82 شاحنة، وملحقا بها مجموع من الورش لإجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح مؤخرا المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بمدينة السادات في المنوفية، والتي تعتبر من مصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية، والذي ينتج العديد من المنتجات الغذائية والمدرسية، من ضمنها مصنع البسكويت، ومطاحن الدقيق، ومصنع المكرونة، ومصنع المخبوزات، ومصانع طباعة وإنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد دياب مدير عام الشركة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العاملين بالشركة من المدنيين هم شركاء النجاح داخل منظومة العمل بالشركة.

في نهاية اللقاء وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ، الشكر والتقدير إلي اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة سايلو وجميع العاملين بها متمنيا لهم دوام التوفيق".