انت الان تتابع خبر إيران: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبداللهيان، في مقابلة تلفزيونة عبر قناة "الجزيرة"، إن "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا في أغسطس الماضي، لكنها توقفت منذ ذلك الحين، حيث طالبت إيران بالتحقق من رفع الحظر، والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرارية الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الذرية.



وكانت إيران قد جددت مطلع اذار الجاري تأكيدها التزام الدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.