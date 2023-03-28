انت الان تتابع خبر آلية تخصيص الأراضي والوحدات السكنية لمنتسبي وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كل فرد من منتسبي الجيش العراقي (مراتب - موظف) يعتبر من الفئات المشمولة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية اسوة بالفئات الاخرى المشمولة قانونا".

وأضافت: "يتم ترشيح المستحقين على وفق الضوابط ادناه من قبل مديرية الاسكان العسكري:



- تقوم مديرية الاسكان العسكري وبالتنسيق مع المديريات ذات العلاقة بالمتابعة الدورية للمراتب والموظفين الذين اكملوا خدمة فعلية تتجاوز الستين شهرا اي خمس سنوات فأكثر.

- يتم تدقيق المشمولين ممن قضوا خدمة حسنة للفترة المشار اليها اعلاه مع تدقيق مسقط الرأس المؤشر في بيانات التطوع والمطابق للرقم الأحصائي لغرض تحديد مكان استحقاقه لقطعة الارض حسب مسقط رأس المستفيد.

- يجري ترويج طلبات تخصيص قطعة الارض للمستحقين مباشرة من قبل قسم الاراضي في مديرية الاسكان العسكري الى الدوائر البلدية في المحافظات وتزويدهم باسماء المستحقين لغرض تزويد منتسبينا بتسلسلات التخصيص وعند التوزيع تزويد مديرية الاسكان العسكري برقم القطعة والمقاطعة و المساحة التي يتم تخصيصها للمستحقين.

- تقوم مديرية الاسكان العسكري بمفاتحة وحدة المستفيد وتزويد جميع الوحدات بتسلسل المنتسب واسم البلدية التي تم مفاتحتها للتخصيص للمنتسب.

- على المستفيد مراجعة مديرية البلدية التابع لها لترويج معاملة التخصيص ومعرفة تسلسله العام.

- حسب التوجيهات المستمرة من قبل رئيس اركان الجيش هناك متابعة من قبل مديرية الاسكان مع بلديات المحافظات لمتابعة التخصيص لمنتسبي الوزارة.

- فيما يخص الجرحى من المراتب والموظفين والذين صادره بحقهم قرارات لجنه طبيه تؤيد كونهم جرحى حرب ولديهم نسبة عجز 30 % فأكثر فهم مستثنون من شرط قضاء خمس سنوات بالخدمة، وكذلك له الحق في اختيار المحافظه والبلدية التي يرغب بها استثناء من شرط مسقط الرأس و حسب قرار رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥.

- فيما يتعلق بالضباط فهم من مسؤولية جمعية بناء المساكن للضباط.