انت الان تتابع خبر غائم مصحوب بانخفاض درجات الحرارة.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".