الملء الرابع لسد النهضة.. أستاذ جيولوجيا يكشف عن الأضرار المتوقعة: سيربك السياسة الزراعية في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن الأضرار المتوقعة الناجمة عن الملء الرابع لسد النهضة والذي تستعد له إثيوبيا؛ من خلال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال "شراقي"، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "أهل مصر"، إن هناك أضرار على مصر والسودان من الملء الرابع الذي تعتزم إثيوبيا القيام به حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان.

وأضاف شراقي أن أضرار التخزين الرابع تتنوع ما بين مائية وسياسية وقانونية وبيئية، لافتا إلى أن مصر والسودان ستواجهان تلك المخاطر سويا.

وأوضح أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أهم تلك المخاطر هو الهيمنة الإثيوبية على أحد الأنهار الدولية الكبرى؛ عبر إقدامها على التخزين بدون اتفاق مع دولتي المصب، مشيرا إلى أن إثيوبيا يمكنها الإقدام على بناء المشروعات المائية المستقبلية بنفس أسلوب سد النهضة.

وأكمل أن من الأضرار أيضا التراجع الذي سيحدث في إنتاج كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، إضافة إلى فقدان 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخر وتسريب تحت سطح الأرض.

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن أضرارا أخرى قد تحل بمصر نتيجة هذا الملء الرابع، تشمل ارتباك السياسة الزراعية المصرية لعدم المعرفة بدقة كمية التخزين الرابع، وتخفيض مساحات زراعة الأرز وقصب السكر والموز في مصر.