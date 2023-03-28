شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للزوجة التجسس على هاتف زوجها فى نهار رمضان؟.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى نهار رمضان.. هل يجوز للزوجة التجسس على هاتف زوجها؟"، استعرض خلاله سؤالا من أكثر الأسئلة تداولا في شهر رمضان الكريم حول مدى جواز تجسس الزوجة على هاتف الزوج، وهل هذا الفعل ينقص من أجر الصيام من عدمه، ورأى محكمة النقض في الأزمة، وكذا رأى دار الإفتاء المصرية.

ومما لا شك فيه أن الخطوة الأولى في سجل الطلاق والانفصال، واشتعال نيران الفرقة، والخلافات، تبدأ مع إقدام أحد شريكي مؤسسة الزواج على اختراق خصوصية الآخر، والحديث هنا يتعلق بالزوجة تحديداً كون الكثير من النساء وبحكم طبيعتهن يعتبرن الأكثر فضولاً، وغيرة، وريبة - والمحاكم شاهدة على ذلك – حيث تتعدد دعاوى الخلافات الزوجية، جراء اطلاع هذه أو تلك على أمور خاصة بالزوج، بما يسفر عن استعار ألسنة الغضب، وتصاعد وتيرة الانتقام، لتأتي الإطاحة بالكيان الأسري، وهدم أعمدة الاستقرار، لينتهي الأمر إلى تشتت الأبناء، وضياعهم وما إلى ذلك، وإليكم التفاصيل كاملة:

فى نهار رمضان.. هل يجوز للزوجة التجسس على هاتف زوجها؟.. محكمة النقض تُجيز التفتيش للطرفين حال وجود أدلة خيانة.. ودار الإفتاء: حرام شرعًا.. وأشد إثمًا فى رمضان.. ويُنقص أجر الصائم ويُعكر صفوه



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