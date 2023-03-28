شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: تحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقرارات التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى اجتماعه مساء الأحد، التى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

وقالت النائبة مرثا محروس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو القادم خطوة مهمة تؤكد مدى جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج.

وأشارت الى أن الإعلان عن تقديم مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، مقترح فى غاية الأهمية وخاصة أننا مقبلين على استحقاقات انتخابية، لافتة الى أن مشروع قانون خاص بالمحليات من أوائل الموضوعات المهمة التى تطرح فى الحوار الوطنى وأنه أمر هام ليكون بمثابة بيئة مناخية لكافة المحاور التى يتبناها المحور السياسى فى الحوار الوطنى.