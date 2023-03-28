انت الان تتابع خبر بسبب المنتخب "الإسرائيلي".. تأجيل قرعة كأس العالم في إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتحقق الاتحاد الدولي "فيفا" من استعدادات استضافة البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا في المدة من 20 مايو وحتى 11 يونيو في 6 مدن، وتشارك فيها إسرائيل لأول مرة.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، قالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن وايان كوستر حاكم بالي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي، بسبب الصراع الفلسطيني، وتم إرسال الخطاب إلى الاتحاد الإندونيسي.



على إثر ذلك، قال الاتحاد الإندونيسي في بيان إن "وايان كوستر حاكم بالي رفض وجود المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم تحت 20 عاما.. هذا الأمر ربما تسبب في قرار فيفا بإلغاء قرعة كأس العالم تحت 20 عاما. بالنسبة لفيفا، رفض الحاكم يماثل إلغاء الضمان المقدم لتنظيم البطولة بواسطة حكومة إقليم بالي".

وشهدت جاكرتا مسيرات بأعلام إندونيسيا وفلسطين، في وقت سابق من مارس، وطالب المحتجون بعدم السماح بمشاركة إسرائيل.

وتواجه إندونيسيا خطر سحب تنظيم البطولة منها، إذ قال أريا سينولينجا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي إنه قلق بشأن عقوبات فيفا التي ربما "تعزل كرة القدم الإندونيسية عن العالم".

وتأهلت إندونيسيا بشكل تلقائي إلى البطولة بصفتها البلد المضيف، وكانت آخر مشاركة لها في 1979.

وأوقف فيفا إندونيسيا لما يقرب من عام بسبب التدخل الحكومي قبل رفع الإيقاف في مايو 2016.

وأشار سينولينجا إلى أنه يأمل أن يتوصل الاتحاد الإندونيسي إلى حل يمكن فيه فصل السياسة عن الرياضة، حيث من المقرر أن ينسق إريك توهير رئيس الاتحاد مع وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة.