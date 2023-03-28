طريقة عمل الدولمة العراقية بدون لحم..طبق مميّز وشهي

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بغداد - ياسين صفوان - • تكفي هذه الوصفة: 8 أشخاص• وقت التحضير: نصف ساعة• وقت الطهي: 45 دقيقة

المكونات والمقادير

• ½ كيلو ورق عنب

• 3 حبات بصل

الحشو



• ¼ كوب زيت• 2 كوب أرز• 2 جزر• حزمة بقدونس مفروم• 3 حبات طماطم• حبة بصل• 5 فصوص ثوم• 1 ملعقة صغيرة بهارات• 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم• رشة ملح• ½ ملعقة صغيرة ليمون• حمص مسلوق حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. نسلق ورق العنب ونسلق البصل لفترة قصيرة، ثم نمزج جميع مكوّنات الحشوة معًا.

2. نقوم بحشو ورق العنب بعد ذلك والبصل، ونضعهم في وعاء.

3. نضيف الماء إلى الوعاء إلى جانب الملح، ثم نرفعه الوعاء على النار ونتركه حتى ينضج.