انت الان تتابع خبر كيف يمكن تفادي العطش خلال شهر رمضان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اليكم هذه الطرق الصحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك :

- اتبعوا نظاما غذائيا صحيا ومتكاملا لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن

- استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا عن المخللات والأطعمة الحارة

- استبدلوا الشاي والقهوة بالزهورات والينسون والقرفة والزنجبيل

- لا تكثروا من المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات

لتفادي الشعور بالعطش:

- تناولوا اللبن والحليب

- أضيفو أيضا الخضار والفاكهة إلى نظامكن الغذائي

- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم

