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كيف يمكن تفادي العطش خلال شهر رمضان؟

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بغداد - ياسين صفوان - اليكم هذه الطرق الصحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك :

- اتبعوا نظاما غذائيا صحيا ومتكاملا لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن

- استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا عن المخللات والأطعمة الحارة

- استبدلوا الشاي والقهوة بالزهورات والينسون والقرفة والزنجبيل

- لا تكثروا من المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات

لتفادي الشعور بالعطش:

- تناولوا اللبن والحليب

- أضيفو أيضا الخضار والفاكهة إلى نظامكن الغذائي

- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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