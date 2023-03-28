انت الان تتابع خبر كيف يمكن تفادي العطش خلال شهر رمضان؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اليكم هذه الطرق الصحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك :
- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم
- اتبعوا نظاما غذائيا صحيا ومتكاملا لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن
- استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا عن المخللات والأطعمة الحارة
- استبدلوا الشاي والقهوة بالزهورات والينسون والقرفة والزنجبيل
- لا تكثروا من المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات
لتفادي الشعور بالعطش:
- تناولوا اللبن والحليب
- أضيفو أيضا الخضار والفاكهة إلى نظامكن الغذائي
- واشربوا العصائر للشعور بانتعاش الدائم