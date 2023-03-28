شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: نقدر ترحيب الرئيس بمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكتبت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عبر حسابها الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى:" نقدر ترحيب الرئيس بالمقترح الذى تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطنى أمس الخاص بالتعديل التشريعيى للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".