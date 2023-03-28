شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى تهدف لتعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر إن البوست الذى كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية على الفيسبوك وثمن فيه مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطنى ووافق فيه على الاقتراح بإدخال تعديل تشريعي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على كل مراحل العملية وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسته ودراسة آليات تنفيذه وضع النقاط على الحروف وأكد للدنيا كلها حرص الرئيس على إنجاح الحوار الوطني.

وأشار الشهابى، إلى أن متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشة مجلس الأمناء واستجابته الفورية لاقتراحات مجلس الأمناء تؤكد أن كل ما سينتهي إليه الحوار الوطنى من توصيات تنفيذية أو تشريعية سوف تأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ .

وأشار رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الدولة المصرية وحواراتها الوطنية مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يتابع فيها رئيس الدولة المناقشات التمهيدية للحوار ويتدخل لتعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال موقعه كرئيس للدولة والذى ترجمه الرئيس فى صورة توجيهه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعي المقترح من مجلس الأمناء للتغلب على النص الدستورى والذى أكد إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل لأعضاء من الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات ستنتهى فى العام المقبل ، ليمتد هذا الإشراف القضائي لمدد أخرى وهو ما يؤكد عزم الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.