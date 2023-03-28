شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لـ"الشعب الجمهورى" تثمن استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري، متابعا: لا ينكر أحد أهمية الإشراف القضائى على الانتخابات.

وأشار أبو هميلة، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدا بتحديد موعد لبدء الحوار الوطني في الثالث من شهر مايو القادم، مؤكدا أنه توقيت مناسب جدا، موضحا أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني محل دراسة لدينا في الحزب .

أوضح أبو هميلة، أن الحزب قام بدعوة العديد من الأحزاب السياسية والمعارضة للصالون السياسي الذي ينظمه الحزب في مقره الرئيسي في التاسعة مساء كل يوم أربعاء، وذلك بهدف مناقشة المحور السياسي الخاص بالحوار الوطني وما يشمله من الحقوق السياسية والمحليات والأحزاب السياسية، موضحا أن أهم الموضوعات المطروحة للنقاش في الصالون السياسي الأربعاء القادم ما ورد ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني وذلك من أجل البحث عن المساحات المشتركة لطرحها في الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة .