شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا: الرئيس حريص على الديمقراطية والاستجابة لمقترح الحوار الوطني خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر، قائلا:" هذه الاستجابة السريعة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته".

وأكد مطر، أن كثيرا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكار جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التى يشهدها العالم، مؤكدا أنه تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار بالحوار نجنى الثمار، متابعا:" الحوار فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس السيسى قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".