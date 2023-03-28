ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي. كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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