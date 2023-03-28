مصنع للصلب يكشف تضرر الاقتصاد الأوكراني

كانت صناعة المعادن واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد قبل الحرب، تمثل ثلث البضائع التي تصدرها أوكرانيا، لكنها انقلبت على يد القوات الروسية التي سيطرت على قلب الصناعة - منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وتبعد مدينة زابوريزهزيا الجنوبية الغربية التي أعطت المصنع اسمها، أقل من 50 كيلومترًا (31 ميلًا) من خط المواجهة، وتعد مبانيها السكنية والبنية التحتية للطاقة هدفًا روسيًا متكررًا.

وتركت آثار الحرب المصنع يعمل دون طاقته الكاملة، مع توقف ثلث عماله البالغ عددهم 10 آلاف عامل.

وأدى الضرر الذي لحق بصناعة المعادن في أوكرانيا إلى شل القطاع المربح وصاحب العمل الرئيسي اللازمين لدعم اقتصاد مزقته الحرب.

وقدر معهد KSE الأوكراني أن الأضرار التي لحقت بالشركات الأوكرانية ككل من الحرب تصل إلى 13 مليار دولار.

وتقلص الناتج الاقتصادي بنحو الثلث في عام 2022، وتتوقع وزارة الاقتصاد نموًا بنسبة %1 فقط هذا العام.

شركة Metinvest

وبالنسبة لشركة Metinvest للصلب والتعدين، فإن التباطؤ في المصنع ليس سوى جزء من الألم. فمنذ أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، فقدت الشركة معدات ومنشآت في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، والعمال يتجهون إلى الخطوط الأمامية ويفتقرون إلى الأمن الكافي للنمو.

وستكون الجهود المبذولة لاستعادة الإنتاج وتحريك البضائع مرة أخرى إلى العملاء في جميع أنحاء العالم أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة البلاد على إعادة البناء.

وقال يوري ريجينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة Metinvest: «أكبر ضرر عانينا منه هو الضرر الذي لحق باقتصاد أوكرانيا». «عندما يلحق الضرر بالبلد، تعاني الشركة منه بما لا يقل عن الضربات المباشرة للقذائف».

ومن ناخيه أخرى تستمر الحياة في مصنع Zaporizhstal للصلب، حتى لو كانت ثلاثة أفران فقط من أصل أربعة تعمل.

لأن البعض يواصل العمل للحفاظ على حركة المعدن المنصهر.

إعاقة النمو

وعلى عكس المؤسسات الصناعية الأخرى في أوكرانيا، لم تتضرر Zaporizhstal بنيران المدفعية أو الضربات الصاروخية. لكن مثل كثيرين آخرين، أعاق نموها انقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود.

وهذا الأخير هو أحد أكبر التحديات التي تواجه Zaporizhstal، حيث توقف العمل مرتين فقط في ما يقرب من 90 عامًا من تاريخه - خلال الحرب العالمية الثانية وبعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا. وتم إيقاف القوات الروسية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من المحطة في الربيع الماضي، ولكن بعد عام تقريبًا، لم تتمكن من التعافي بشكل كامل.

زيادة المدة

وبين رومان سلوبوديانيوك، المدير العام لشركة Zaporizhstal، إنه قبل الحرب، كان بإمكان Zaporizhstal إكمال مجموعة من الأشرطة الفولاذية المستخدمة في الأجهزة مثل الثلاجات، على سبيل المثال، وتسليمها في غضون شهر أو شهرين. الآن، قد يستغرق الأمر ثلاثة أشهر أو أكثر.

«ليس كل عميل على استعداد لتحمل مثل هذه المخاطر. لذلك اضطررنا إلى تقليص جغرافية عملائنا.

واعتاد المصنع العمل مع العملاء في ما يقرب من 60 دولة - وقد تم تخفيض ذلك بمقدار النصف. وأثرت الحرب على قدرتها على تلبية الطلبات في معظم أنحاء الشرق الأوسط والعديد من البلدان الإفريقية.

وقال دميترو جوريونوف من مركز الإستراتيجية الاقتصادية الأوكراني: «قبل الحرب، كان يتم تصدير حوالي 90% من المنتجات المعدنية عبر البحر، لأنها كانت أرخص بكثير»

والآن، يركز المصنع على الدول الأوروبية الأقرب والسوق الأمريكية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموانئ البحرية البولندية.

وتم تدمير حوالي ثلث قدرة صناعة المعادن، وانخفض الإنتاج بحوالي %65، وفقًا لبيانات من اتحاد الصناعة Ukrmetallurgprom و Oxford Economics.

تبرعات الحلفاء

وتعتمد اليوم الحكومة على تبرعات الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدفع رواتب المواطنين ومعاشاتهم التقاعدية، مما يساعدها على تجنب طباعة الأموال التي يمكن أن تغذي التضخم. كما حصلت أوكرانيا على دفعة الأسبوع الماضي من خلال حزمة قروض بقيمة 15.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

من جانبها، تحاول Metinvest إعادة البناء بعد خسارة منشأتين رئيسيتين لصالح روسيا، بما في ذلك مصنع الصلب في آزوفستال، حيث حارب الأوكرانيون حصارًا من متاهة الأنفاق والمخابئ في ماريوبول. يواجهه مصنع الصلب في أوكرانيا تباطؤا في تنفيذ طلبات العلماء قبل الحرب كان مصنع الصلب يقوم بتصدير حوالي %90 من المنتجات المعدنية عبر البحر والآن، يركز على الدول الأوروبية الأقرب والسوق الأمريكية من خلال الموانئ البحرية البولندية

قدر معهد KSE الأوكراني أن الأضرار التي لحقت بالشركات الأوكرانية ككل من الحرب تصل إلى 13 مليار دولار. وتقلص الناتج الاقتصادي في أوكرانيا بنحو الثلث في عام 2022 وتتوقع وزارة الاقتصاد في أوكرانيا نموًا بنسبة %1 فقط هذا العام