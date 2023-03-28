الصين تضاعف حملات التأثير وتكسب يوتا حليفا

ازدهرت حملة الصين العالمية لكسب الأصدقاء والتأثير في السياسة في مكان مفاجئ: وهي دولة يوتا، شديدة التدين والمحافظة مع القليل من العلاقات الواضحة مع أقوى دولة شيوعية في العالم.

حيث توصل تحقيق أجرته إحدى الوكالات الغربية إلى أن الصين ومناصريها المقيمين في الولايات المتحدة أمضوا سنوات في بناء علاقات مع مسؤولي الدولة والمشرعين.

ووجدت أن هذه الجهود قد أتت ثمارها في الداخل والخارج: لقد آخر المشرعون تشريعات لم تعجب بكين، وألغوا قرارات نقلت عدم الرضا عن أفعالها وأعربت عن دعمها بطرق عززت صورة الحكومة الصينية.

تقييم التهديد

وفي تقييم التهديد السنوي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن الصين «تضاعف» حملات التأثير المحلية في مواجهة المقاومة الشديدة على المستوى الوطني. وقال التقرير، إن بكين تعتقد أن «المسؤولين المحليين أكثر مرونة من نظرائهم الفيدراليين».

وحذر المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في يوليو، المسؤولين الحكوميين والمحليين من عمليات التأثير الصينية «الخادعة والقسرية».

واتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي العام الماضي الصين بالسعي إلى «تنمية المواهب في وقت مبكر - غالبًا ما يكون المسؤولون الحكوميون والمحليون - لضمان أن السياسيين على جميع مستويات الحكومة سيكونون مستعدين لتلقي دعوة والدعوة نيابة عن أجندة بكين».

أطلقت السلطات في بلدان أخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا والمملكة المتحدة، إنذارات مماثلة.

وقد نشأت هذه المخاوف وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة وحقوق الإنسان ومستقبل تايوان ودعم الصين الضمني لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا.

وساءت التوترات الشهر الماضي عندما تم اكتشاف بالون تجسس صيني مشتبه به وإسقاطه في المجال الجوي الأمريكي. تأمين الحلفاء

ويعتبر عملها في ولاية يوتا رمزًا لجهد أوسع من جانب بكين لتأمين حلفاء على المستوى المحلي حيث أصبحت علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين متوترة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن القادة المحليين معرضون لخطر التلاعب من قبل الصين واعتبروا حملة التأثير تهديدًا للأمن القومي.

وقال فرانك مونتويا جونيور، عميل مكافحة التجسس المتقاعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يعيش في ولاية يوتا، إن نجاح بكين في ولاية يوتا يُظهر «مدى انتشار واستمرار الصين في محاولة التأثير على أمريكا».

وقال «يوتا موطئ قدم مهم». «إذا نجح الصينيون في مدينة سالت ليك، فيمكنهم أيضًا تحقيق النجاح في نيويورك وأماكن أخرى».

ويقول خبراء الأمن، إن حملة الصين واسعة النطاق ومصممة للمجتمعات المحلية. مناصرو بكين

وفي ولاية يوتا، وجدت التحقيق، أن مناصري بكين والمؤيدين للصين ناشدوا انتماءات المشرعين لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والمعروفة باسم كنيسة المورمون، وهي الديانة المهيمنة في الولاية التي طالما حلمت بالتوسع في الصين.

وأثارت حملة بكين في ولاية يوتا مخاوف بين المشرعين على مستوى الولاية والمشرعين الفيدراليين ولفتت انتباه وزارة العدل.

وأخبر مشرع في الولاية أنه أجرى مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تقديم قرار في عام 2020 يعرب عن التضامن مع الصين في وقت مبكر وأخبر أستاذ في ولاية يوتا، دعا إلى توثيق العلاقات بين واشنطن وبكين، أنه تم استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي مرتين.

تأثير علني

كما أن اهتمام بكين بحملات التأثير المحلية ليس سراً.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الصين «تقدر علاقتها مع يوتا» وأي «أقوال وأفعال توصم وتشوه هذه التبادلات دون الوطنية مدفوعة بأغراض سياسية خفية».

ليس من غير المعتاد أن تنخرط البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الدبلوماسية المحلية.

وأكد مسؤولون وخبراء أمنيون أمريكيون أن العديد من التبادلات اللغوية والثقافية الصينية ليس لها أجندات خفية.

ومع ذلك، قالوا إن قلة من الدول قد تعاملت بقوة مع القادة المحليين بطرق تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

استهداف يوتا

وقدم المسؤولون الأمريكيون تفاصيل ضئيلة حول الولايات والمحليات التي استهدفتها الحكومة الصينية. وركزت التحقيقات على ولاية يوتا لأنه يبدو أن الصين قد عززت عددًا كبيرًا من الحلفاء في الولاية وأن المدافعين عنها معروفون جيدًا للمشرعين.

بالاعتماد على العشرات من المقابلات مع اللاعبين الرئيسيين ومراجعة مئات الصفحات من السجلات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من خلال طلبات السجلات العامة.