الشباب الأوروبي: أمريكا شرطة والصين مصنع

توصل بحث أجري على قوتين عالميتين وهي الولايات المتحدة والصين إلى أن نظرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا في عينة البحث كانت تحمل الكثير من الآراء السلبية.

وفقًا لمركز بيو للأبحاث الذي أجرى جلسات جماعية مركزة بين أربع مجموعات إيديولوجية متميزة في عواصم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والتي اجتمعت من أجل فهم أفضل لكيفية رغبة الشباب في أن تتفاعل بلدانهم مع العالم، لتكشف سلسلة من الآراء الدقيقة والمتضاربة حول المشاركة الدولية، وطبيعة تلك المشاركة، والتاريخ وأولويات السياسة الخارجية.

المشاركة الدولية

يبين البحث بأن الشباب ينظرون إلى الولايات المتحدة بأنها «رجل الشرطة في العالم» الذي يتمتع بتاريخ مشين من التدخل في المصلحة الذاتية وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة للحلفاء الغربيين،

فيما توصف الصين بأنها «مصنع العالم» الذي يحظى بالاحترام بسبب هيمنته الاقتصادية ولكنه يتعرض لانتقادات شديدة بسبب توسعها وانتهاكات حقوق الإنسان.

طبيعة الدور

وعندما طُلب من المجموعات مناقشة الأدوار التي تلعبها الولايات المتحدة والصين في الشؤون العالمية والتأثير الدولي لأفعالهم، أعرب المشاركون عن انتقادات قوية لكلا القوتين الرئيسيتين، بغض النظر عن الدولة أو المجموعة الأيديولوجية.

التاريخ و الحلفاء

ويعتقد معظم المشاركين أن الولايات المتحدة لا تأخذ مصالح الحلفاء في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة الخارجية.

وينتقدون بشكل خاص التدخلات العسكرية الأمريكية، مثل العراق وأفغانستان.

كما أعرب بعضهم عن مخاوفهم بشأن حالة السياسة والمجتمع الأمريكيين.

ويشير الكثيرون إلى أن الولايات المتحدة كانت منافقة في الماضي، وتدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج دون إصلاح مشاكلها في الداخل.

ويتشبث الشباب الأوروبي بالرأي القائل بأن الولايات المتحدة تعمل كشرطي للعالم على حساب المجتمع الدولي.

وقال أحد الشباب البريطانيين، «أعتقد بشكل متوازن، أنهم ربما يؤذون أكثر مما يساعدون».

وقال رجل فرنسي شملته الدراسة: «لقد بدأوا حروبًا كانت غير شرعية تمامًا، ضد رأي الأمم المتحدة حتى، دون أي تفويض».

وأضافت امرأة ألمانية أن الولايات المتحدة بشكل عام «تجد نفسها كبيرة جدًا» و«تتدخل حيثما تريد، فقط بسبب قوتها العسكرية». واعتبرت الأغلبية في كل دولة أن الانسحاب الأمريكي سيئ التنفيذ، وفقًا لبيانات ربيع 2022 من المركز، ووصف الشباب في مجموعات التركيز تصرفات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وما تبعها من انسحاب أمريكي بعبارات قوية صاغها أحد البريطانيين على أنها «مساعدة قصيرة الأمد، وجرح طويل الأمد».

إن رفض التدخل الأمريكي بين المشاركين في مجموعة التركيز مرتبط بشكل واضح بإحساسهم بأن تصرفات الولايات المتحدة في الخارج هي مصالح ذاتية.

السياسة الخارجية

ووجدت الدراسات الاستقصائية التي أجراها المركز منذ فترة طويلة أن الناس لا يعتقدون أن الولايات المتحدة تأخذ مصالح الدول الأخرى في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة الخارجية.

وتم عرض هذا الموضوع بالكامل في مجموعات التركيز. وذكرت امرأة ألمانية إن لديها «انطباع بأن الولايات المتحدة لا تتعاون مع أي شخص». وأضافت امرأة فرنسية أن التدخلات الأمريكية «ليست تعاونًا، إنها فقط هي نفسها»، ووصفها بريطاني بأنها «مجرد شيء قوي».

التصنيع والتصدير

ويرجع الشباب على أن الصين «مصنع العالم» بسبب هيمنتها في تصنيع وتصدير السلع وكذلك الاستثمار وبناء البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وعند الاستطلاع، وصفت التعددية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة الصين بأنها القوة الاقتصادية الرائدة في العالم على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

وأشار بريطاني إلى الصين على أنها «منتجة للتكنولوجيا والملابس». قائلاً: «لديهم هذه المدن الصناعية العملاقة حيث ينتجون الأشياء بمعدل وسعر تعتبره الدول الأخرى أساسًا صفقة جيدة جدًا بحيث لا يمكن رفضها».

قوة التكنولوجيا

وظهرت التكنولوجيا كخيط مشترك في المناقشات حول قوة الإنتاج في الصين،

فهناك اتفاق على أن هذه الأعمال سيئة، لكن العديد من المشاركين الشباب، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى اليسار الأيديولوجي، واضحون أن بلادهم والولايات المتحدة ليست فوق الانتقادات نفسها.

قال رجل فرنسي «نلومهم على الأشياء التي نقوم بها بأنفسنا، ونلومهم [هم] على عدوانهم تجاه بلدان معينة، وهذا صحيح، لكننا أيضًا عدوانيون للغاية، ونشن حربًا على العديد من البلدان في الغرب بشكل عام».

ويشعر المشاركون أن بعض المواقف التي تحركها أخلاقيًا ضد الصين سيكون أمرًا لطيفًا، ولكنهم يعترفون بأن فصل بلدانهم وأنفسهم عن الصين اقتصاديًا ليس هدفًا عمليًا.

بعبارة بسيطة، قال شاب بريطاني: «من السهل جدًا توجيه أصابع الاتهام ولكن مرة أخرى، ماذا سنفعل بدونها؟». الانسحاب من أفغانستان تم تنفيذة بشكل سيء: الصين لاتحترم الحريات الشخصية لشعبها: