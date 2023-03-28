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نجم تشيلسي يُفضل لاعب آرسنال على محمد صلاح

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محمد الفلاح - علق كريس سوتون لاعب تشيلسي السابق،  أن لاعب آرسنال أفضل من محمد صلاح المحترف المصري بصفوف .

وقدم ساكا أداءً مميزًا مع آرسنال، وقاد الفريق للوصول لصدارة جدول ترتيب .

وقتل سوتون في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: ساكا يفوز في مركزه في الجهة اليمنى، بالنسبة لـ محمد صلاح لم يكن لديه نفس القوة الكروية مع ليفربول هذا الموسم.

وواصل: محرز موهوب بشكل لا يُصدق مع مانشستر سيتي، ولكنني سأختار ساكا متقدمًا عنه.

واختتم نجم تش السابق: ولكن آخذ أي اقتراحات لاختيار أنتوني على محمل الجد، ربما يكون لاعب مانشستر يونايتد لديه ملصقات لـ ساكا على حائط غرفة نومه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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