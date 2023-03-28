شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يُفضل لاعب آرسنال على محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كريس سوتون لاعب تشيلسي السابق، أن لاعب آرسنال أفضل من محمد صلاح المحترف المصري بصفوف ليفربول.

وقدم ساكا أداءً مميزًا مع آرسنال، وقاد الفريق للوصول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقتل سوتون في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: ساكا يفوز في مركزه في الجهة اليمنى، بالنسبة لـ محمد صلاح لم يكن لديه نفس القوة الكروية مع ليفربول هذا الموسم.

وواصل: محرز موهوب بشكل لا يُصدق مع مانشستر سيتي، ولكنني سأختار ساكا متقدمًا عنه.

واختتم نجم تش السابق: ولكن آخذ أي اقتراحات لاختيار أنتوني على محمل الجد، ربما يكون لاعب مانشستر يونايتد لديه ملصقات لـ ساكا على حائط غرفة نومه.