شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الخطة بمجلس النواب: مستقبل وطن طهطا يطلق مبادرة توفير سلع بأسعار مدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، أنه في إطار تقديم الدعم للمواطنين، أطلق حزب مستقبل وطن بسوهاج، مبادرة "توفير السلع بأسعار مدعمة"، وهي عبارة عن سلسلة من السيارات المتنقلة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، بنطاق الدائرة الرابعة، والتى تضم مراكز طهطا وطما وجهينة بسوهاج.

وأضاف أن فعاليات المبادرة التي بدأت اليوم، تأتي كمشاركة من حزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم، وبدأت اليوم بمنطقة قبلي البلد بمدينة طهطا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار، مؤكدا على أنها لن تكون الأخيره التي نقدمها أملا في أن تنال رضى المواطن في الشارع.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تمت بالتنسبق مع عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير سيارات متنقلة لتوصيل السلع لكل المواطنين.

وتشمل سيارات السلع عددا كبيرا من المنتجات الغذائية الأساسية، فالسكر والأرز متوفرة بسعر 14.5 جنيه للكيلو، و زجاجة الزيت 800 م بأ35 جنيا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لنصف كيلو المكرونة و بالإضافة إلى تخفيض كبير فى باقى السلع الغذائية .

ومن ناحية أخرى قال "سالم"، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسواق فى جميع محافظات الجمهورية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وبالرغم من وجود أزمة اقتصادية تواجه العالم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة تعمل على هذا الملف بكل جدية طوال السنوات والأشهر الماضية، ووضعت العديد من الإجراءات والضوابط التى تضمن توفير السلع ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا أننا يجب أن نتكاتف جميعا حكومة ومجتمع مدني وأحزاب ونواب لدعم الوطن وابناؤه في تلك المرحلة الصعبة علي الجميع .