شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسى حريص على الاستماع لكافة الأطراف والآراء السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حول متابعة الرئيس السيسى جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى باهتمام، وقال أثمن اهتمام الرئيس بالحساسية الشديدة تجاه قضايا الوطن، موضحا أنه يعلمنا أنه حريص على الاستماع لكافة الأطراف والآراء السياسية وهو مهتم بالحوار وهى صورة مبشرة لمخرجات الحوار الوطنى.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه يدل على أن الرئاسة متفاعلة مع القوى السياسية، فمصر دولة عريقة بمؤسساتها على رأسها رئيس مهتم بالتواصل مع شعبه وكل الآراء مسموعة، موضحا أن الرئيس عودنا على انه مهتم بالشارع المصرى وهناك آلية محترمة تشكلت لسماع جميع الآراء لإخراج مخرجات تهم الوطن.

أوضح هشام عبد العزيز أن هذه عملية ديمقراطية حقيقية كبيرة وحالة حوار ما بين الرئيس والشعب وأعضاء الحوار الوطنى والقوى السياسية، وأن إدارة الملف بالدولة شديد الإحترافية، ويعطينا فرصة لعرض قضايانا، لافتا إلى أننا فى حالة حوار مستمرة.