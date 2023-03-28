شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر مثمنا جهود القيادة السياسية: الحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية مثمنا استجابته القوية والسريعة أولى نتائج الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وأنه فرصة حقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مثمنا استجابة القيادة السياسية السريعة لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات.

وكان الرئيس السيسى قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".