شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يشيد باستجابة الرئيس السريعة لمقترح الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا:" الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذه الاستجابة السريعة تعكس الجدية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى".

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى يدعم توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، متابعا: "ما نشهده من تحركات وتطورات يوما تلو الآخر من قبل القيادة السياسية بشأن الحوار الوطنى والاهتمام الذى يحظى به يعكس جدية الحوار لدوره الكبير فى رسم مستقبل البلاد، مشيدا بالاستجابة السريعة من قبل القيادة السياسية لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

كان الرئيس السيسى قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".