شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المحليات بالحوار الوطنى: نثمن استجابة الرئيس لمقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عصام، مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يرسى قواعد الجمهورية الجديدة والأهم من ذلك أن الرئيس يبرهن يوما تلو الآخر علي جدية الحوار الوطنى كونه فاعلا رئيسيا في رسم مستقبل البلاد مثمنا استجابته السريعة لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي ارسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية مثمنا استجابته القوية والسريعة لأولى نتائج الحوار الوطنى.

وكان الرئيس السيسى قال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".