رئيس الوفد يستضيف نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس ويتعهد بحل أزمة أصحاب المعاشات

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بنقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى وأعضاء مجلس النقابة الكتاب الصحفيين هشام يونس ومحمد خراجة وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق، وحضور عدد من الزملاء أصحاب المعاشات بالجريدة .

واتفق رئيس الوفد مع نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس على البدء فى حلول جذرية لمشكلة المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، وتعهد الدكتور عبدالسند يمامة على توفير مبلغ 200 ألف جنيه توزع على أصحاب المعاشات شهريا وسيقوم بوضع 50 ألف جنيه من ماله الخاص شهريا فى مبلغ ال200الف جنيه وتعهد بتوفير المبلغ الباقى .

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة عن استمرار علاوة غلاء المعيشة المقدرة ب300 جنيه وصرفها شهريا مع الرواتب.

وكان رئيس الوفد وفرها الشهر الماضى من ماله الخاص وكانت لمدة شهر واحد وأكد رئيس الوفد على استمرارها بشكل دائم

والغى الدكتور عبدالسند التحقيقات التى تم تحريكها ضد زميلين من الصحفيين إكراما لوجود نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس ، وأكد رئيس الوفد على صرف مبلغ ال200الف جنيه لاصحاب المعاشات الخميس القادم .

كما دعا رئيس الوفد المكتب التنفيذى للوفد للانعقاد الخميس القادم الساعه الثانية بعد الظهر لبحث الأزمة المالية للجريدة بشكل عاجل،وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشى عن تعليق الزملاء من أصحاب المعاشات لاعتصامهم وأكد على شكر رئيس الوفد على الاستجابة والبدء فى حلول عملية.