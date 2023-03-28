شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يثمن استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائى: تأكيد جدية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، ما وصفه بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محسب، إن استجابة الرئيس إنما تبلور جدية الحوار الوطنى، وخروجه بنتائج فعالة للغاية، لافتا إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة أي انتخابات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل علي ذلك هو الاستجابة السريعة للرئيس ،خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية لافتا الي أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.

ووجه محسب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي ارسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية مثمنا استجابته القوية والسريعة لأولى نتائج الحوار الوطنى.