شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للحوار الوطنى: نشكر الرئيس على استجابته لمقترح مجلس الأمناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باسمه وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر الجزيل لللرئيس عبدالفتاح السيسي على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته الكريمة السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

قائلا "شكرا سيادة الرئيس على دعمكم المستمر للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة سيادتكم له في ظل قولتكم بأن "الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".